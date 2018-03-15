Похолодание придет в Московский регион в выходные

«Температура пока будет падать. На сегодня прогнозируется облачная и пасмурная погода, снег, местами метель. Температура от минус 2, к вечеру до минус 7 градусов. В ночь на пятницу будет облачно с прояснениями, давление начнет расти, местами по области пройдет небольшой снег, температура в ночь минус 10-12, до минус 15 по области», — сказал Цыганков. Он добавил, что днем в пятницу ожидается 7-9 градусов мороза, по области температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. Ночью в субботу и воскресенье в Москве столбики термометров опустятся до минус 17-19 градусов, по области возможно похолодание до минус 22 градусов. Днем в выходные ожидается от минус 5 до минус 10 градусов.