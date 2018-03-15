Около 8% месячной нормы осадков выпадет Москве в четверг

Анатолий Цыганков. В четверг в Москве выпадет около 2-3 миллиметров осадков, что составляет около 8% от месячной нормы марта, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России

«Днем еще может выпасть около 2-3 миллиметров осадков. К вечеру осадки будут уменьшаться», — сказал Цыганков.

Он добавил, что за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков.

Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.