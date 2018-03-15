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Около 8% месячной нормы осадков выпадет Москве в четверг
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Около 8% месячной нормы осадков выпадет Москве в четверг 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
В четверг в Москве выпадет около 2-3 миллиметров осадков, что составляет около 8% от месячной нормы марта, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Днем еще может выпасть около 2-3 миллиметров осадков. К вечеру осадки будут уменьшаться», — сказал Цыганков.
Он добавил, что за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков.
Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.
В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе — до 6 градусов
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