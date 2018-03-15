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В Крыму теперь можно нормально общаться по мобильному
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В Крыму теперь можно нормально общаться по мобильному 

iPhones.ru 15 марта 2018
Фото: iPhones.ru
В Крыму теперь можно нормально общаться по мобильномуМинкомсвяи РФ продолжает работать над развитием сотовой связи на территории Крыма. Присоединение полуострова состоялось в 2014 году. С тех пор жители постоянно жалуются на отвратительное покрытие.
Тем не менее, по данным Минкомсвязи, на сегодняшний день в Крыму введено в эксплуатацию более 3 тысяч базовых станций сотовой связи:
1500 станций поддерживают работу в стандарте 2G  1300 станций — 3G;
500 станций — 4G/LTE  До конца 2018 года на полуострове планируют построить еще более 1400 новых станций. 470 из них рассчитаны на поддержку LTE.
За последние три месяца стоимость сотовой связи в роуминге и для жителей полуострова, и для гостей, снизилась почти в пять раз. В дальнейшем цены будут постепенно снижаться.
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