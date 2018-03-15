Движение транспорта практически парализовано в Москве и области из-за снегопада

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Снегопад практически парализовал движение в Москве и Подмосковье . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В столице отмечен рост количества мелких ДТП, что сильно затрудняет движение по ряду автомагистралей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сильные затруднения наблюдаются на всех основных въездных магистралях в столицу, большие пробки зафиксировали на юге, юго-востоке Подмосковья, на севере и северо-западе области.

По данным портала «Яндекс. Пробки», загруженность на дорогах Москвы оценивается в семь баллов.

Автомобилисты двигаются крайне медленно, стараясь соблюдать общий скоростной поток и не производить резких маневров, отметил собеседник агентства.