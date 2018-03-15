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Движение транспорта практически парализовано в Москве и области из-за снегопада
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Движение транспорта практически парализовано в Москве и области из-за снегопада 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Снегопад практически парализовал движение в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В столице отмечен рост количества мелких ДТП, что сильно затрудняет движение по ряду автомагистралей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сильные затруднения наблюдаются на всех основных въездных магистралях в столицу, большие пробки зафиксировали на юге, юго-востоке Подмосковья, на севере и северо-западе области.
По данным портала «Яндекс. Пробки», загруженность на дорогах Москвы оценивается в семь баллов.
Автомобилисты двигаются крайне медленно, стараясь соблюдать общий скоростной поток и не производить резких маневров, отметил собеседник агентства.
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