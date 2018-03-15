Машина протаранила препятствие на МКАД

Автомобиль врезался в препятствие на МКАД. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе ГИБДД по Москве

Инцидент произошел на километре. В ведомстве уточнили, что водитель врезалась не в остановку, а именно в препятствие. По данным СМИ, за рулем находилась женщина, она получила легкие травмы.

В настоящее время на месте аварии работают дорожные инспекторы. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в городе и области ожидается снегопад, сильный ветер и гололедица. В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. На улицах может выпасть до десяти миллиметров осадков или чуть менее 30% месячной нормы.

Ранее столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт. На скользкой дороге и в условиях плохой видимости повышается риск ДТП. Жителям рекомендовали воспользоваться метро, МЦК, наземным транспортом и электричками.