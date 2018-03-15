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К москвичам обратились в предупреждением
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К москвичам обратились в предупреждением 

Рамблер 15 марта 2018
Официальный Twitter сети общественного транспорта Москвы посоветовал столичным автомобилистам не садиться за руль 15 марта.
«Московский транспорт» со ссылкой на Центр организации дорожного движения отмечает, что сегодня в городе наблюдаются шестибалльные пробки, днем температура не поднимется выше -2 градусов, а снегопад будет продолжаться в течение всего дня. Кроме того, на дорогах образуется гололед, который повысит риск ДТП.
В связи с выше перечисленными причинами москвичам и гостям столицы не рекомендуется садиться за руль, а стоит предпочесть общественный транспорт, чтобы добраться до работы.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается очередное арктическое вторжение — температура опустится до -12, а днем не поднимется выше -8. Ночь на субботу окажется еще холоднее — до -18, однако день будет теплее предыдущего — до -6. Ночью с субботы на воскресенье столбики термометров покажут до -15, а днем — до -4.
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