К москвичам обратились в предупреждением

Официальный Twitter сети общественного транспорта Москвы посоветовал столичным автомобилистам не садиться за руль 15 марта.

«Московский транспорт» со ссылкой на Центр организации дорожного движения отмечает, что сегодня в городе наблюдаются шестибалльные пробки, днем температура не поднимется выше -2 градусов, а снегопад будет продолжаться в течение всего дня. Кроме того, на дорогах образуется гололед, который повысит риск ДТП.

В связи с выше перечисленными причинами москвичам и гостям столицы не рекомендуется садиться за руль, а стоит предпочесть общественный транспорт, чтобы добраться до работы.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается очередное арктическое вторжение — температура опустится до -12, а днем не поднимется выше -8. Ночь на субботу окажется еще холоднее — до -18, однако день будет теплее предыдущего — до -6. Ночью с субботы на воскресенье столбики термометров покажут до -15, а днем — до -4.