Около 190 поездов в день будут проходить летом по новой линии в обход Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. / ТАСС /. Загрузка новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины в пиковые летние месяцы составит около 190 поездов в сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта Ростовской области Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" (РЖД) перевели все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины. Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины. До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва — Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали государственную границу. "С декабря 2017 года 62 пассажирских и 30 грузовых поездов ежесуточно проходят через Ростовскую область. Загрузка участка в летний период составит до 190 поездов в сутки в основном за счет пассажирских поездов дальнего следования. Участок имеет стратегическое значение, так как по нему следуют все поезда из Центральной России в направлении Юга", — пояснили в пресс-службе. По данным минтранса Ростовской области, инвестиции в этот проект составили более 50 млрд рублей. "Ввод в эксплуатацию нового участка железной дороги в обход Украины избавил от платы за транзитные перевозки грузов по территории данного государства, а также обеспечит безопасность железнодорожных перевозок", — добавили в министерстве. Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка , Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.