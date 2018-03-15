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Трамваи еще на 12 маршрутах перейдут на бестурникетный режим с 17 марта
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Трамваи еще на 12 маршрутах перейдут на бестурникетный режим с 17 марта 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Они появятся в центре, на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе столицы.
В субботу, 17 марта, еще на 12 маршрутах будут запущены трамваи без турникетов. Они появятся в центре, на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе столицы. Вход теперь возможен через все двери, а оплата проезда совершается с помощью валидаторов уже непосредственно в транспорте.
Подобный бестурникетный режим способствует более быстрой и удобной посадке, пассажиры без очередей заходят в вагоны. Горожане экономят в пути от 5 до 15 минут.
С 1 января турникеты демонтировали на 72 маршрутах наземного транспорта.
Ранее турникеты убрали из более чем 1,1 тысячи автобусов. В первый месяц работы они перевезли 20 миллионов человек. В автобусах этих маршрутов также был увеличен контроль за оплатой проезда. В феврале на бестурникетный режим работы перешли автобусы № 655, а в марте — автобусы № 37, 507, 607 и 724к.
Кроме того, бестурникетная система оплаты проезда продолжает работать во всех трехсекционных трамваях «Витязь-М».
С подробным списком маршрутов, которые начнут работать в бестурникетном режиме с 17 марта, можно познакомиться на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
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