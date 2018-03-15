Столичный транспортный комплекс порекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт из-за погоды

Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад.

В четверг, 15 марта, транспортный комплекс Москвы порекомендовал водителям отказаться от поездок на личном транспорте, и пересесть на общественный. Причиной тому послужили неблагопритяные погодные условия. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

В столичном регионе ожидается сильный снегопад. Утром будет идти мокрый снег, который может налипнуть на провода и деревья. Днем ожидается метель. Будет дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду. К вечеру столбик термометра опустится до минус 5 градусов. На дорогах образуется гололедица.

— Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается, — говорится в сообщении центра.

В то же время ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» вынесло предупреждение о необходимости соблюдать из-за сложных погодных условий осторожность на столичных трассах.

Как отмечают метеорологи, 15 марта в Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков, что равно примерно 30 процентам месячной нормы. Также они отмечают, что уже на этой неделе в Москву придут морозы: ожидается, что температура воздуха понизится до минус 15 градусов.

Поэтому нынешний март может стать самым холодным в этом тысячелетии.

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