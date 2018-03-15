Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт 

Соответствующая просьба поступила от информационного центра транспортного комплекса столицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг 15 марта в городе будет идти мокрый снег и на дорогах образуется гололед.
«Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром», — сообщают в транспортном комплексе, также предупреждая об увеличении риска аварий в снегопад.
«ФедералПресс» ранее писал, что с 1 июня 2018 года к привычной белой разметке на дорогах добавится желтая и синяя. Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт.