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Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт
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Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Соответствующая просьба поступила от информационного центра транспортного комплекса столицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг 15 марта в городе будет идти мокрый снег и на дорогах образуется гололед.
«Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром», — сообщают в транспортном комплексе, также предупреждая об увеличении риска аварий в снегопад.
«ФедералПресс» ранее писал, что с 1 июня 2018 года к привычной белой разметке на дорогах добавится желтая и синяя. Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт.
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