Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг 15 марта в городе будет идти мокрый снег и на дорогах образуется гололед.

«Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром», — сообщают в транспортном комплексе, также предупреждая об увеличении риска аварий в снегопад.