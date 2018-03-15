Ещё
Москвичей ожидает в четверг снежная погода с резким похолоданием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей ожидает в четверг снежная погода с резким похолоданием 

Авторадио 15 марта 2018
Снежная погода с метелью, а затем резкое похолодание ожидает сегодня жителей столичного региона, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос». Ветер с южного сменится во второй половине дня на северный и усилится до 7-12 метров в секунду. Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Информационный центр транспортного комплекса столицы отмечает, что городской транспорт подготовлен к работе в такую погоду. Метро, МЦК, электрички и наземный транспорт курсирует в штатном режиме.
Авторадио: последние новости
Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде через Варшавское шоссе в Щербинке Столичных водителей призвали быть аккуратнее за рулем из-за гололеда Снегопад в Москве осложнил ситуацию на дорогах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму288
Мясорубка в Гудаури55
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение