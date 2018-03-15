Москвичей ожидает в четверг снежная погода с резким похолоданием 

Снежная погода с метелью, а затем резкое похолодание ожидает сегодня жителей столичного региона, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос». Ветер с южного сменится во второй половине дня на северный и усилится до 7-12 метров в секунду. Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Информационный центр транспортного комплекса столицы отмечает, что городской транспорт подготовлен к работе в такую погоду. Метро, МЦК, электрички и наземный транспорт курсирует в штатном режиме.