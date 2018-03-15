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Городской транспорт готов к ухудшению погоды
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Городской транспорт готов к ухудшению погоды 

Mos.ru 15 марта 2018
Фото: Mos.ru
Городской общественный транспорт полностью готов к работе в плохую погоду. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме. В часы пик в столице курсируют более 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.
Специалисты технических служб круглосуточно контролируют техническую исправность подвижного состава. Особое внимание уделяется отопительному оборудованию. Также ремонтные бригады следят за состоянием контактной сети, трамвайных путей и других объектов инфраструктуры. Бесперебойную работу транспорта обеспечивают около 60 единиц спецтехники, в том числе снегоочистительные трамваи.
12 тысяч единиц техники занимаются расчисткой дорог и обработкой их против гололеда. Качество уборки снега в столице контролируется онлайн. За работой коммунальных служб и ликвидацией последствий рекордного снегопада следят в Центре автоматической фиксации административных правонарушений с помощью 140 тысяч видеокамер.
По прогнозам синоптиков, Москва останется под влиянием снежного циклона. К вечеру в городе может выпасть до 10 сантиметров снега.
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