Городской транспорт готов к ухудшению погоды

Городской общественный транспорт полностью готов к работе в плохую погоду. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме. В часы пик в столице курсируют более 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.

Специалисты технических служб круглосуточно контролируют техническую исправность подвижного состава. Особое внимание уделяется отопительному оборудованию. Также ремонтные бригады следят за состоянием контактной сети, трамвайных путей и других объектов инфраструктуры. Бесперебойную работу транспорта обеспечивают около 60 единиц спецтехники, в том числе снегоочистительные трамваи.

12 тысяч единиц техники занимаются расчисткой дорог и обработкой их против гололеда. Качество уборки снега в столице контролируется онлайн. За работой коммунальных служб и ликвидацией последствий рекордного снегопада следят в Центре автоматической фиксации административных правонарушений с помощью 140 тысяч видеокамер.