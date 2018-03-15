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Весна вернется в Приморье в эти выходные
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Весна вернется в Приморье в эти выходные 

Primpress 15 марта 2018
Фото: Primpress
В четверг, 15 марта, во Владивостоке пошел сильный снег, который, по прогнозу синоптиков, к середине дня снег ослабеет, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, в четверг в краевой столице температура воздуха понизиться до –7 градусов. В пятницу, 16 марта, ожидается холодная и ветреная погода.
Плюсовые температуры в Приморье вернуться в ближайшие выходные. В некоторых районах края воздух прогреется до +10 градусов. На выходных во Владивостоке максимальная температура будет в пределах +2…+5 градусов.
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