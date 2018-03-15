В конце недели в Свердловской области будет тепло

По данным ведомства, конец рабочей неделе будет облачным и без существенных осадков. В четверг ночью ожидается — 6-11 градусов ночью и + 2, — 3 градуса днем. Ветер западный, юго-западный 5-10, отдельные порывы до 16. На дорогах будет гололедица.

В пятницу ожидается небольшой, но мокрый снег. Ночью будет — 6-11 градусов, днем — 1, +4 градуса. В Субботу будет небольшой снег, ночью — 3-8, днем — 2, +3. Также ожидается снег. Все три дня на дорогах будет скользко, в связи с чем водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах.

Все три дня в Екатеринбурге будет облачно. В четверг днем ожидает 0, +2 градуса, в пятницу ночью будет — 7-9 градусов холода, а вот днем будет уже стабильный «плюс»: +2, +4 градуса. В субботу будет — 3-5 градусов холода и +1-3 градуса днем.

Отметим, что до вечера сегодняшнего дня в области сохраняются неблагоприятные метеоусловия.