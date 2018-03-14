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В Старом Крюково провели экскурсию в ГБУ «Мосстройинформ» зал интерактивной карты Москвы
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В Старом Крюково провели экскурсию в ГБУ «Мосстройинформ» зал интерактивной карты Москвы 

Управа района Старое Крюково 14 марта 2018
Фото: Управа района Старое Крюково
Подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково (25 человек) 6 марта 2018 года посетили ГБУ «Мосстройинформ» зал интерактивной карты Москвы.
Высокие темпы развития и быстрые изменения охватывают все сферы жизни Москвы. Увидеть пространственное развитие столицы и оценить масштабы изменений можно на Интерактивной карте, которая расположена в информационно-аналитическом центре Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ». За последние годы Москва впервые вышла на первое место по пяти индикаторам из десяти развивающихся мегаполисов мира: транспортная инфраструктура, инвестиционный капитал, устойчивое развитие окружающей среды, уровень технологической готовности и демография.
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