Расписание ряда пригородных поездов МТППК на участке Москва-Тверь изменится во второй половине марта 

Расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится во второй половине марта, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине марта 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москв-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в период с 15 по 26 марта отменяются шесть поездов Москва-Крюково, два Москва-Подсолнечная, и по одному Москва-Клин и Москва-Тверь; в направлении Москвы отменяются семь поездов Крюково-Москва, и по одному Тверь-Москва, Клин-Москва и Конаково-Москва.
Помимо этого, во второй половине марта изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь— Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».