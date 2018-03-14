Расписание ряда пригородных поездов МТППК на участке Москва-Тверь изменится во второй половине марта

Расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится во второй половине марта, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

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