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Каховскую линию начнут интегрировать в БКЛ до конца года
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Каховскую линию метро начнут интегрировать в БКЛ до конца года 

Москва24 14 марта 2018
Фото: Москва24
Интеграцию Каховской линии столичной подземки в Большую кольцевую линию планируют начать до конца 2018 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, проблем с этим участком не наблюдается, сообщает Агентство "Москва". Тем не менее он нуждается в некоторых работах, поскольку его построили 30 лет назад. Хуснуллин пояснил, что сейчас есть два варианта: работать по ночам, меняя коммуникации, пока поезда не курсируют, или перекрывать участок.
26 февраля Сергей Собянин открыл первые пять станций БКЛ московского метро. Эта ветка станет второй подземной кольцевой линией метро общей протяженностью 68 километров, на ней появится 31 станция. Полностью БКЛ собираются запустить к 2022 году.
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