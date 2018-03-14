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«Желтый» уровень опасности объявлен 15 марта из-за сильного ветра и снега
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«Желтый» уровень опасности объявлен 15 марта из-за сильного ветра и снега 

Москва меняется 14 марта 2018
Фото: Москва меняется
На 15 марта в столице объявлен «желтый» уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сегодня, 14 марта, сообщил официальный портал Гидрометцентра России.
По прогнозу синоптиков, в Москвке появится гололедица, иногда сильная. Местами ожидается сильный мокрый снег, метель. Ветер 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут усиливаться до 15 метров в секунду. Термометры покажут от минус 2 до ноля градусов. «Погода потенциально опасна», — отмечается в материале.
Как отмечают синоптики, повышенный уровень опасности будет действовать на территории соседних Ярославской, Владимирской, Калужской, Тульской областей.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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