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Маршрут автобусов №106 изменится с 17 марта с учетом завершения строительства ТПУ «Новохохловская»
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Маршрут автобусов №106 изменится с 17 марта с учетом завершения строительства ТПУ «Новохохловская» 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Маршрут автобусов №106 изменится с 17 марта 2018 г. с учетом завершения строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) возле станции Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 17 марта 2018 г. с учетом завершения строительства транспортно-пересадочного узла возле станции МЦК «Новохохловская» изменяется маршрут автобуса №106. Вместо конечной остановки «Новохохловская улица» автобусы будут следовать до станции «Новохохловская», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что новая конечная остановка «Станция Новохохловская» будет расположена на разворотной площадке вблизи станции МЦК.
«Действующие остановки «Эндокринный завод», «Станция Новохохловская» и «Новохохловская улица», расположенные на ул. Новохохловская, обслуживаться не будут», — отмечается в сообщении.
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