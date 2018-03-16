Маршрут автобусов №106 изменится с 17 марта с учетом завершения строительства ТПУ «Новохохловская»

Маршрут автобусов №106 изменится с 17 марта 2018 г. с учетом завершения строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) возле станции Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 17 марта 2018 г. с учетом завершения строительства транспортно-пересадочного узла возле станции МЦК «Новохохловская» изменяется маршрут автобуса №106. Вместо конечной остановки «Новохохловская улица» автобусы будут следовать до станции «Новохохловская», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что новая конечная остановка «Станция Новохохловская» будет расположена на разворотной площадке вблизи станции МЦК.

«Действующие остановки «Эндокринный завод», «Станция Новохохловская» и «Новохохловская улица», расположенные на ул. Новохохловская, обслуживаться не будут», — отмечается в сообщении.