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Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
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Движение шести электричек отменяется на участке Москва-Усово на Белорусском направлении 24-25 марта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В расписании электричек, курсирующих на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), 24-25 марта произойдут изменения. Так, поменяется расписание для шести поездов.
Про временные корректировки в расписании информирует пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
В связи с изменениями, пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами, которые будут следовать по маршруту: Кунцево-1-Усово-Кунцево-1 с остановками в остановочных пунктах «Раздоры», «Барвиха», «Ильинская», на станции «Усово».
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