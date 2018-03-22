Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится

Движение шести электричек отменяется на участке Москва-Усово на Белорусском направлении 24-25 марта

В расписании электричек, курсирующих на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), 24-25 марта произойдут изменения. Так, поменяется расписание для шести поездов.

Про временные корректировки в расписании информирует пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

❗С 24 на 25 марта отменяется ряд поездов Белорусского направления.



🚊Следующие по маршруту Москва-Белорусская — Усово:

поезда № 6921, 6919, 6915.



🚊Из Усово до ст. Москва-Белорусская:

поезда № 6922, 6920, 6924.



Расписание компенсационных автобусов:https://t.co/QbyPaFVyTo pic.twitter.com/vvPFaqH8d9— ЦППК (@centralppk) 22 марта 2018 г.

В связи с изменениями, пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами, которые будут следовать по маршруту: Кунцево-1-Усово-Кунцево-1 с остановками в остановочных пунктах «Раздоры», «Барвиха», «Ильинская», на станции «Усово».