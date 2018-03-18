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Движение двух электричек Курского направления МЖД частично отменено
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Движение двух электричек Курского направления МЖД частично отменено 

Москва24 10 часов назад
Фото: Москва24
Движение двух пригородных поездов Курского направления МЖД частично отменено по техническим причинам.
Изменения затронули поезда № 6076/6075 (Подольск — Голицыно) на участке Москва (Курский вокзал) — Голицыно и № 6028/6027 (Голицыно — Серпухов) на участке Голицыно — Москва-Каланчевская. По предварительным данным, это произошло из-за отказа технических средств, сообщает ЦППК в микроблоге в Twitter. Уточняется также, что поезд № 6076/6075 (Подольск — Голицыно) задерживается на 10 минут.
Ранее сообщалось об отмене электричек № 6510 (Апрелевка — Москва) и 6511 (Москва — Апрелевка) Киевского направления МЖД. Ранее появлялась информация о задержке первого из них. А на Казанском направлении МЖД поезд № 6114, следующий из Москвы в Голутвин, задержался на 10 минут из-за травмирования человека.
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