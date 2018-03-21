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Допостановки появятся на Казанском направлении МЖД на время закрытия платформы «Выхино»
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Допостановки появятся на Казанском направлении МЖД на время закрытия платформы «Выхино» 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Электропоездам Казанского направления Московской железной дороги назначили дополнительные остановки на платформах «Новая» и «Косино» в связи с временной отменой остановки на платформе «Выхино», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы МЖД.
В связи с закрытием участка Таганско‐Краснопресненской линии столичного метро по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК» на вышеуказанный период все электрички Казанского направления будут проходить остановочный пункт «Выхино» без остановки для посадки и высадки пассажиров.
«С 24 по 30 марта столичные железнодорожники назначили ряду экспрессов и пригородных поездов Казанского направления дополнительные остановки на платформах «Новая» и «Косино». Такие меры повысят транспортную мобильность пассажиров», — говорится в сообщении.
Так, все поезда «Спутник» и «РЭКС», следующие в Москву, будут останавливаться на остановочном пункте «Новая», где у пассажиров будет возможность пересесть на станцию метро «Авиамоторная». Еще 20 пригородным поездам, которые выполняют рейсы в Москву и из Москвы, назначена остановка на платформе «Косино», которая расположена в пешей доступности от станции метро «Лермонтовский проспект».
Также в качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться остановочным пунктом «Фрезер», где есть пересадка на остановочный пункт «Андроновка» Московского центрального кольца, и платформой «Электрозаводская» — пересадка на одноименный остановочный пункт метро.
«Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — добавляется в материале.
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