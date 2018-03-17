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Работы по интеграции МЦК и МЖД на станции «Новохохловская» завершат до конца года
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Работы по интеграции МЦК и МЖД на станции «Новохохловская» завершат до конца года 

РИАМО 18 часов назад
Фото: В Подмосковье
Интеграцию станции «Новохохловская» Московской железной дороги Курского направления и Московского центрального кольца (МЦК) планируют завершить до конца 2018 года, работы выполнены более чем на 50%, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Работы по интеграции Московской железной дороги с МЦК на станции «Новохохловская» идут полным ходом. Совместно с МКЖД и РЖД выполняем. К концу года намечено окончание работ, ведутся строительные работы, более 50% выполнено», — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что в столице в 2018 году планируется порядка шести интеграций выполнить в полном объеме.
Ранее пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщала, что платформу «Новохохловская» Курского направления Московской железной дороги строят возле станции МЦК, она заработает к сентябрю 2018 года.
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