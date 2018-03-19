На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами 

На 19 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с закусками и полезными мелочами. Об этом сообщает портал мэра Москвы.
По данным сайта, там будут продаваться закуски, напитки и товары повседневного спроса (нелекарственные аптечные товары, предметы личной гигиены). Всего установят более 40 автоматов.
Аукцион на право размещения автоматов пройдет в апреле.
Напомним, в столичном метрополитене вендинговые аппараты размещают с прошлого года.
На МЦК они появятся на следующих станциях:
— Деловой Центр (пересадка на станцию метро «Международная»); — ЗИЛ; — Автозаводская (пересадка на одноименную станцию метро); — Дубровка (пересадка на одноименную станцию метро); — Угрешская; — Андроновка; — Соколиная Гора; — Измайлово (пересадка на станцию метро «Партизанская»); — Локомотив (пересадка на станцию метро «Черкизовская»); — Бульвар Рокоссовского (пересадка на одноименную станцию метро); — Владыкино (пересадка на одноименную станцию метро); — Окружная; — Лихоборы; — Коптево; — Балтийская (пересадка на станцию метро «Войковская»); — Стрешнево; — Панфиловская (пересадка на станцию метро «Октябрьское Поле»); — Зорге; — Шелепиха.