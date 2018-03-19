На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами

На 19 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с закусками и полезными мелочами. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным сайта, там будут продаваться закуски, напитки и товары повседневного спроса (нелекарственные аптечные товары, предметы личной гигиены). Всего установят более 40 автоматов.

Аукцион на право размещения автоматов пройдет в апреле.

Напомним, в столичном метрополитене вендинговые аппараты размещают с прошлого года.

На МЦК они появятся на следующих станциях: