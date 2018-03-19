Ещё
На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
На 19 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с закусками и полезными мелочами. Об этом сообщает портал мэра Москвы.
По данным сайта, там будут продаваться закуски, напитки и товары повседневного спроса (нелекарственные аптечные товары, предметы личной гигиены). Всего установят более 40 автоматов.
Аукцион на право размещения автоматов пройдет в апреле.
Напомним, в столичном метрополитене вендинговые аппараты размещают с прошлого года.
На МЦК они появятся на следующих станциях:
— Деловой Центр (пересадка на станцию метро «Международная»); — ЗИЛ; — Автозаводская (пересадка на одноименную станцию метро); — Дубровка (пересадка на одноименную станцию метро); — Угрешская; — Андроновка; — Соколиная Гора; — Измайлово (пересадка на станцию метро «Партизанская»); — Локомотив (пересадка на станцию метро «Черкизовская»); — Бульвар Рокоссовского (пересадка на одноименную станцию метро); — Владыкино (пересадка на одноименную станцию метро); — Окружная; — Лихоборы; — Коптево; — Балтийская (пересадка на станцию метро «Войковская»); — Стрешнево; — Панфиловская (пересадка на станцию метро «Октябрьское Поле»); — Зорге; — Шелепиха.
Российская Газета: последние новости
Мосгоризбирком: Ни одной жалобы в ночь подсчета голосов не поступало Хуснуллин: Новые станции "салатовой" ветки почти готовы Метро придет в Рассказовку к лету
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»684
Еще одна страна вышлет российских дипломатов486
ЕС поддержал наказание России141
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие156
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова10
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение