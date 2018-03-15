Участок Каховской ветки войдёт в состав БКЛ

До конца 2018 года может начаться реконструкция Каховской линии метро, сообщил в четверг, 15 марта, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линий и станций столичной подземки.

«Работы предстоит много, необходимо будет менять большой объем сетей и инженерного оборудования», — отметил Марат Хуснуллин. По словам заммэра, в настоящее время по этому объекту готовится проектная документация. После реконструкции Каховская ветка станет частью Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Глава Стройкомплекса добавил, что линию могут реконструировать без её закрытия. «Постараемся работать по ночам, в технологические окна, чтобы не останавливать движение», — уточнил заммэра.

Напомним, 26 февраля было запущено движение на первом участке БКЛ протяжённостью 10,5 км и состоящем из пяти станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

Большая кольцевая линия протянется на 69 км, на ней появится 31 станция и два электродепо. БКЛ может стать самой большой в мире, опередив нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро, протяжённостью 57 км.