Участок Каховской ветки войдёт в состав БКЛ 

До конца 2018 года может начаться реконструкция Каховской линии метро, сообщил в четверг, 15 марта, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линий и станций столичной подземки.
По словам заммэра, в настоящее время по этому объекту готовится проектная документация. После реконструкции Каховская ветка станет частью Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
«Работы предстоит много, необходимо будет менять большой объем сетей и инженерного оборудования», — отметил Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса добавил, что линию могут реконструировать без её закрытия. «Постараемся работать по ночам, в технологические окна, чтобы не останавливать движение», — уточнил заммэра.
Напомним, 26 февраля было запущено движение на первом участке БКЛ протяжённостью 10,5 км и состоящем из пяти станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
Большая кольцевая линия протянется на 69 км, на ней появится 31 станция и два электродепо. БКЛ может стать самой большой в мире, опередив нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро, протяжённостью 57 км.