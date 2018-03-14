Более 160 информационных стендов установили на водоемах Москвы

Более 160 информационных щитов установили в местах зимнего отдыха горожан на водоемах Москвы . Об этом стало известно на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы , которая прошла в среду, 14 марта.

В ходе мероприятия замруководителя территориального органа МЧС России по Москве Владимир Волков рассказал о том, что на водных объектах столицы также были установлены более 1 тысячи знаков безопасности с надписью: «Выход на лед запрещен».

«На 140 основных водоемах города Москвы организован регулярный замер толщины льда», — добавил Волков.

Также на пресс-конференции стало известно, что на водоемах Москвы в этом году организованы 126 мест для зимнего отдыха.