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Более 160 информационных стендов установили на водоемах Москвы
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Более 160 информационных стендов установили на водоемах Москвы 

Управа района Царицыно города Москвы 14 марта 2018
Фото: Царицынский вестник
Более 160 информационных щитов установили в местах зимнего отдыха горожан на водоемах Москвы. Об этом стало известно на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы, которая прошла в среду, 14 марта.
В ходе мероприятия замруководителя территориального органа МЧС России по Москве Владимир Волков рассказал о том, что на водных объектах столицы также были установлены более 1 тысячи знаков безопасности с надписью: «Выход на лед запрещен».
«На 140 основных водоемах города Москвы организован регулярный замер толщины льда», — добавил Волков.
Также на пресс-конференции стало известно, что на водоемах Москвы в этом году организованы 126 мест для зимнего отдыха.
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