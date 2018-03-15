В Москве построят более 270 км дорог

Москва вошла в тройку мировых лидеров по темпам строительства дорог. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина.
«Больше нас строят только Пекин и Шанхай. Мы строим очень много, порядка 30–40 тысяч человек в круглосуточном режиме строят дорожные объекты», — приводятся в сообщении слова чиновника.
Хуснуллин отметил, что в Москве за семь лет было возведено около 700 километров дорог и почти двести мостов, тоннелей и эстакад. До 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще 271 километр дорог, 58 мостов и эстакад. Кроме того, в городе до конца 2020-го построят 126 километров путей и 55 станций метро.
Развитие траспортной инфраструктуры должно способствовать решению проблемы перегруженности дорог, с которой борются почти все мегаполисы мира. Помимо строительства новых трасс, для этого применяются другие методы. Так, около года назад в Китае стали использовать дорожных роботов: по команде с пульта управления роботизированные ограждения перемещаются по проезжей части, высвобождая необходимое количество полос движения.