В Москве построят более 270 км дорог

Москва заняла третье место в мире по темпам строительства дорог

«Больше нас строят только Пекин и Шанхай. Мы строим очень много, порядка 30–40 тысяч человек в круглосуточном режиме строят дорожные объекты», — приводятся в сообщении слова чиновника. Москва вошла в тройку мировых лидеров по темпам строительства дорог. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина.

Хуснуллин отметил, что в Москве за семь лет было возведено около 700 километров дорог и почти двести мостов, тоннелей и эстакад. До 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще 271 километр дорог, 58 мостов и эстакад. Кроме того, в городе до конца 2020-го построят 126 километров путей и 55 станций метро.