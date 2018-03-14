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Более 220 километров дорог обработали реагентами в Балашихе за минувшие сутки
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Более 220 километров дорог обработали реагентами в Балашихе за минувшие сутки 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Из-за  ледяного дождя, прошедшего в минувшие сутки, дорожные службы Балашихи перешли на усиленный режим работы. За последние сутки в городе было обработано противогололедными материалами более 220 километров дорог
— Сергей Юров.
Он добавил, что  из-за  образовавшейся наледи в первую очередь внимание было уделено опасным участкам дороги и с наибольшей интенсивностью движения, тротуарам, а также социально значимым объектам. На данный момент в городе задействованы 23 единицы специализированной техники.
По словам Сергея Юрова, с начала недели с территории Балашихи было вывезено порядка 6 тысяч кубических метров снега. Ежедневно дорожные службы города вывозят до 2,5 тысяч кубических метров снега.
В ночь на среду 14 марта синоптики Москвы и Подмосковья объявили желтый уровень погодной опасности
из-за  сильного ветра и ледяного дождя.
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