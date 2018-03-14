Более 220 километров дорог обработали реагентами в Балашихе за минувшие сутки

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Из-за ледяного дождя, прошедшего в минувшие сутки, дорожные службы Балашихи перешли на усиленный режим работы. За последние сутки в городе было обработано противогололедными материалами более 220 километров дорог

— Сергей Юров.

Он добавил, что из-за образовавшейся наледи в первую очередь внимание было уделено опасным участкам дороги и с наибольшей интенсивностью движения, тротуарам, а также социально значимым объектам. На данный момент в городе задействованы 23 единицы специализированной техники.

По словам Сергея Юрова, с начала недели с территории Балашихи было вывезено порядка 6 тысяч кубических метров снега. Ежедневно дорожные службы города вывозят до 2,5 тысяч кубических метров снега.

В ночь на среду 14 марта синоптики Москвы и Подмосковья объявили желтый уровень погодной опасности

из-за сильного ветра и ледяного дождя.