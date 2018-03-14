Московский городской транспорт готов к работе в непогоду 

Городской транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в среду.

"Мы, в свою очередь, полностью подготовили городской транспорт к работе при снеге, дожде и гололеде. Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды", — говорится в сообщении.

Как сообщает инфоцентр со ссылкой на МЧС, в ближайшие часы в Москве ожидается плохая погода — мокрый снег, дождь, гололед и ветер с порывами до 15 метров в секунду.