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Московский городской транспорт готов к работе в непогоду
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Московский городской транспорт готов к работе в непогоду 

РИА Новости 14 марта 2018
Городской транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в среду.
Как сообщает инфоцентр со ссылкой на МЧС, в ближайшие часы в Москве ожидается плохая погода — мокрый снег, дождь, гололед и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
"Мы, в свою очередь, полностью подготовили городской транспорт к работе при снеге, дожде и гололеде. Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды", — говорится в сообщении.
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