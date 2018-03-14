Ординаторы начали получать социальные карты с 1 марта

Подавать заявление на изготовление социальной карты можно на сайте Мэра Москвы mos.ru, начиная с 15 февраля 2018 года. Иностранные граждане могут подать заявление в любом МФЦ Москвы. В настоящее время ординаторами уже подано около 2 тысяч заявок на оформление социальной карты.

«Правительство Москвы непрерывно работает над тем, чтобы социальная карта была доступна все большему числу горожан, в частности, тем, кто проходит обучение в аккредитованных образовательных учреждениях. Студентам социальная карта предоставлялась давно, теперь же воспользоваться всеми ее возможностями могут и ординаторы», — заявил Кирилл Кузнецов, глава ГУП «Московский социальный регистр», подведомственной организации Департамента информационных технологий города Москвы.

Социальная карта студента — многофункциональная именная пластиковая карта, с помощью которой можно осуществить запись на прием к врачу в терминалах, расположенных во всех поликлиниках города, воспользоваться правом льготного проезда* в городском общественном транспорте, получать стипендии и иные выплаты, осуществлять покупки и денежные переводы, а также получать скидки при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях — партнерах Дисконтной программы социальной карты (даем ссылку на он-лайн навигатор на мос ру).

*Стоимость льготного проездного билета на метро и МЦК сроком на один месяц для студентов и ординаторов составляет 380 рублей, а на наземном городском транспорте — 250 рублей. Кроме того, с 2018 года введены льготные билеты сроком действия три календарных месяца: для проезда на метро — 1140 рублей, на наземном городском транспорте — 750 рублей.