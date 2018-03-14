Вскрытие льда на водоемах Москвы ожидается только к концу марта

Серьезных подтоплений в столице не ожидается, так как снег выпал уже на замерзшую почву.

В среду, 14 марта, появилась информация о том, что ледяной покров на столичных водоемах может вскрыться позже обычного, в последней декаде марта. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Владимир Сченснович.

— Весна в этом году будет запоздалой, поэтому таяние и вскрытие на водных объектах будет на неделю с лишним позже, чем обычно, к концу марта, — сказал Сченснович на пресс-конференции «О мерах по обеспечению безопасности людей в период вскрытия ледяного покрова водных объектов».

Информацию также подтвердили в Гидрометцентре России.

Владимир Сченснович также отметил, что серьезных подтоплений в столице не ожидается, так как снег выпал уже на замерзшую почву.

На данную тему высказался также заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков. Он подчеркнул, что толщину льда на 140 водных объектах столицы постоянно измеряют.

— Для обеспечения безопасности на 140 основных водоемах города Москвы регулярно измеряется толщина льда, на некоторых и ежедневно — это в зонах ответственности поисково-спасательных станций московской городской службы, а на других объектах еженедельно, — уточнил Владимир Волков.

Информацию о толщине льда можно получить на сайте ГУ МЧС России по Москве, а также на официальных сайтах префектур административных округов, сообщает РИАМО.