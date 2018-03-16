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В Москве поставятся новые билетные автоматы
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В Москве поставятся новые билетные автоматы 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
В Москве на остановках наземного транспорта установят дополнительные билетные автоматы. К концу года их количество достигнет 195. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
"Функционал автоматов по продаже билетов позволяет пополнять карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, приобретать билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок, — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов. — Терминалы принимают не только наличные, но и банковские карты, оплатить билеты можно в том числе бесконтактным способом по карте или мобильному телефону с помощью функции NFC".
Новые автоматы будут круглосуточно работать на Садовом кольце, у станций «Китай-город», «Лубянка», «Улица 1905 года» и других.
Сейчас в Москве работает 121 аппарат
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