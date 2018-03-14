С 23 по 25 марта в ЦВЗ «Манеж» пройдет «Московский культурный форум — 2018»

С 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» состоится «Московский культурный форум — 2018», где для всех желающих будет представлена насыщенная интерактивная программа. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры со ссылкой на руководителя ведомства Александра Кибовского.

«В этом году форум откроет еще больше интересного и прекрасного не только для ценителей и профессионалов искусства, но и для простых любителей, у кого есть интерес к творчеству. Программа большая и насыщенная, каждый посетитель останется доволен», — отметил глава департамента.

Участников и гостей форума ожидает трехдневная программа, которая разделена на деловую часть и фестивально-образовательную. Участники смогут узнать о библиотеках и культурных центрах, находящихся рядом с их домом, записаться в библиотеки, получить информацию о ремонте школ искусств в своем районе, посетить театральные постановки, насладиться классической музыкой, принять участие в панельных дискуссиях, а также встретиться с известными журналистами, актерами и телеведущими.

Уточняется, что за три дня работы форума в рамках программы будет представлено более 500 учреждений культуры, более 800 мероприятий, более 500 мастер-классов, более 400 творческих встреч. Режим работы форума: с 10:00 до 22:00 часов. В субботу, 24 марта, на главной сцене пройдет «Ночь театров», мероприятие продлится до 03:00. Вход на форум все три дня свободный.

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