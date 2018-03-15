Москвичей призвали отказаться от личных авто из-за мокрого снега 15 марта

Транспортный комплекс Москвы рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы и мокрого снега.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывов ветра до 15 метров в секунду в четверг, 15 марта.

Как передает ресурс «Метеоновости», в этот день столичный регион будет находиться в зоне атмосферных фронтов, которые принесут в Москву и область облачную погоду с мокрым снегом. По данным синоптиков, к вечеру на московских дорогах может образоваться снежный накат и гололед, что существенно затруднит движение транспорта.

При этом температура воздуха в столице будет колебаться от минус двух до нуля, а атмосферное давление в регионе окажется чуть ниже нормы и составит 740 мм ртутного столба.

В связи с неблагоприятными погодными условиями столичный транспортный комплекс рекомендовал водителям отказаться от поездок на личных автомобилях.

«Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается», — говорится в сообщении, которое приводит агентство городских новостей «Москва»

Уточняется, что городской транспорт полностью подготовлен к работе в плохую погоду и наплыву пассажиров. Метрополитен, Московское центральное кольцо, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме.