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В Татарстане при прояснениях ожидается до -24 градусов
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В Татарстане при прояснениях ожидается до -24 градусов 

АиФ Казань 10 часов назад
Фото: АиФ Казань
Похолодание при прояснениях до -24 градусов ожидается в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
20 марта местами в южных районах прогнозируют небольшой снег, ветер юго-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью -12.. -17˚, при прояснениях -19.. -24˚. Максимальные температуры воздуха днем -4.. -9˚.
21 марта ночью без осадков, днем и вечером в западных районах снег, слабая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11.. -16˚, при прояснениях до -20˚. Максимальная температура воздуха днем -2.. -7˚. На дорогах гололедица.
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