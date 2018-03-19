В Татарстане при прояснениях ожидается до -24 градусов

Похолодание при прояснениях до -24 градусов ожидается в Татарстане , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

20 марта местами в южных районах прогнозируют небольшой снег, ветер юго-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью -12.. -17˚, при прояснениях -19.. -24˚. Максимальные температуры воздуха днем -4.. -9˚.

21 марта ночью без осадков, днем и вечером в западных районах снег, слабая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11.. -16˚, при прояснениях до -20˚. Максимальная температура воздуха днем -2.. -7˚. На дорогах гололедица.