Синоптики прогнозируют сильный ветер и мокрый снег в Татарстане

Сильный ветер до 17 м/с и метель ожидаются в республике, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

26 марта днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель. Днем температура воздуха прогреется до +3 градусов.

27 марта в большинстве районов синоптики прогнозируют мокрый снег и слабую метель, ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0.. -5º, днем -2.. +3º.

28 марта ожидается снег, днем местами с дождем. В отдельных районах метель, ветер северо-восточный умеренный, местами порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0.. -5º; в северных районах до -9º. Максимальная температура воздуха днем -4.. +1º. На дорогах гололедица и снежные заносы.