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Синоптики прогнозируют сильный ветер и мокрый снег в Татарстане
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Синоптики прогнозируют сильный ветер и мокрый снег в Татарстане 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сильный ветер до 17 м/с и метель ожидаются в республике, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
26 марта днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель. Днем температура воздуха прогреется до +3 градусов.
27 марта в большинстве районов синоптики прогнозируют мокрый снег и слабую метель, ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0.. -5º, днем -2.. +3º.
28 марта ожидается снег, днем местами с дождем. В отдельных районах метель, ветер северо-восточный умеренный, местами порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0.. -5º; в северных районах до -9º. Максимальная температура воздуха днем -4.. +1º. На дорогах гололедица и снежные заносы.
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