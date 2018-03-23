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24 марта днем в Татарстане потеплеет до +2 градусов
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24 марта днем в Татарстане потеплеет до +2 градусов 

АиФ Казань 38 минут назад
Фото: АиФ Казань
Потепление до +2 градусов ожидается в Татарстане, сообщила корреспонденту «АиФ-Казань» начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.
В субботу, 24 марта, в республике ожидаются снег и местами метель. Ветер юго-западный умеренный, местами порывами до 17 м/с. Ночные температуры составят от -3 до -8 градусов, в восточных районах до -12, днем они повысятся до -3.. +2 градусов.
В воскресенье, 25 марта, республика попадет в тыловую часть циклона и в большинстве районов будет отмечаться небольшой снег, а температуры опять начнут понижаться — ночью прогнозируется -8… -13 градусов, днем от 0 до -5 градусов. В ближайшее время устойчивого перехода к весенним процессам не произойдет.
О том, почему в этом году татарстанцы пережили два февраля, читайте в материале «АиФ-Казань».
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