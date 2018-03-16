В ближайшие три года в Москве построят 55 станций метро

В ближайшие три года Стройкомплекс Москвы планирует построить 55 станций метро и проложить 126 км линий метро. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

«Мы четко понимаем, что за три года построим 55 станций метро и шесть электродепо», — сказал Марат Хуснуллин

Глава Стройкомплекса отметил, что до конца марта в столице откроют три станции Люблинско-Дмитровской линии «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую».

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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