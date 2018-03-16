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В ближайшие три года в Москве построят 55 станций метро
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В ближайшие три года в Москве построят 55 станций метро 

Москва меняется 16 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В ближайшие три года Стройкомплекс Москвы планирует построить 55 станций метро и проложить 126 км линий метро. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
«Мы четко понимаем, что за три года построим 55 станций метро и шесть электродепо», — сказал Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса отметил, что до конца марта в столице откроют три станции Люблинско-Дмитровской линии «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение В ближайшие три года в Москве построят 55 станций метро появились сначала на Москва Меняется.
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 Ещё 12 источников 
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