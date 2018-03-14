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Автомобилистов Москвы призвали быть особенно внимательными при парковке из‑за непогоды
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Автомобилистов Москвы призвали быть особенно внимательными при парковке из‑за непогоды 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Из-за сильного снегопада, который начнется в столице в среду и продолжится 15 марта, горожанам рекомендовали быть особенно внимательными при парковке автомобилей, сообщается на сайте московского паркинга.
Серьезное ухудшение погоды ожидается в Москве в среду и в ночь на 15 марта. Столицу накроет мокрый снег с дождем, возможно образование гололедицы, ветер усилится до 15 метров в секунду.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом. Личные автомобили просим оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не мешать снегоуборочной технике. Не паркуйте машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями», — говорится в сообщении.
Кроме того, автомобилистов призвали быть бдительными на дорогах и держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
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