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В Москве стартовал фестиваль «Золотая маска в городе»
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В Москве стартовал фестиваль «Золотая маска в городе» 

Москва меняется 14 марта 2018
Фото: Москва меняется
В столице стартовал фестиваль «Золотая маска в городе», который пройдет с 13 марта до 14 апреля. Вчера, 13 марта, на площадке у Центрального рынка на Рождественском бульваре прошло первое представление — фрагмент спектакля «Король Лир» новокуйбышевского театра-студии «Грань» из Самарской области.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Следующие представления пройдут 24, 25, 28 и 31 марта, а также 1, 5, 8, 10, 11 и 14 апреля. Помимо площадки у Центрального рынка на Рождественском бульваре Для выступлений были выбраны 11 площадок: центральная лестница факультета Журналистики МГУ, Библиотека им. Достоевского, БЦ Большевик, Московский метрополитен, Третьяковская галерея на Крымском валу, Еврейский музей и центр толерантности, Центральный Детский Магазин, Москвариум на ВДНХ, Ленинградский вокзал, Московский планетарий и Театральная площадь.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Среди театральных коллективов для москвичей выступят не только столичные артисты, но и артисты из Санкт-Петербурга, Костромы, Екатеринбурга и Якутска. Точную информацию о планируемых постановках и времени проведения можно найти на официальном сайте фестиваля
«Золотая маска»
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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