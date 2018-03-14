В Москве стартовал фестиваль «Золотая маска в городе»

В столице стартовал фестиваль «Золотая маска в городе», который пройдет с 13 марта до 14 апреля. Вчера, 13 марта, на площадке у Центрального рынка на Рождественском бульваре прошло первое представление — фрагмент спектакля «Король Лир» новокуйбышевского театра-студии «Грань» из Самарской области

Следующие представления пройдут 24, 25, 28 и 31 марта, а также 1, 5, 8, 10, 11 и 14 апреля. Помимо площадки у Центрального рынка на Рождественском бульваре Для выступлений были выбраны 11 площадок: центральная лестница факультета Журналистики МГУ , Библиотека им. Достоевского, БЦ Большевик, Московский метрополитен, Третьяковская галерея на Крымском валу, Еврейский музей и центр толерантности, Центральный Детский Магазин, Москвариум на ВДНХ, Ленинградский вокзал, Московский планетарий и Театральная площадь.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Костромы, Екатеринбурга и Среди театральных коллективов для москвичей выступят не только столичные артисты, но и артисты из Санкт-Петербурга Якутска . Точную информацию о планируемых постановках и времени проведения можно найти на официальном сайте фестиваля

«Золотая маска»

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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