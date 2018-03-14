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В Москве не ожидается чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего паводка
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В Москве не ожидается чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего паводка 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Уровень снега в Москве не превышает критических значений, и чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего паводка не ожидается. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замруководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Владимир Сченснович.
"Снег будет постепенно таять, просачивание воды в почву будет среднестатистическое и каких-то экстремальных подтоплений в городе, включая территорию Троицкого и Новомосковского округов, не будет. Запасы снега не превышают какие-то критические значения", — сказал он.
По расчету в зону воздействия паводка попадают восемь населенных пунктов на территории Новой Москвы. По словам замглавы департамента, данные получены после анализа предоставленного Гидрометцентром долгосрочного прогноза погоды. В этой связи в Новой Москве организовано 46 пунктов временного размещения населения на 38 тыс. человек.
Сейчас на водоемах организован постоянный мониторинг обстановки, ежедневно проводятся замеры уровня воды и толщины льда. Проводятся проверки готовности к реагированию на возможные ЧС Московского авиацентра, группировка которого насчитывает 10 вертолетов и 22 вертолетных площадки, размещенных в Новой Москве. Кроме того, для отработки действий при прохождении паводка 29 марта будут проведены тактико-специальные учения по всей Москве.
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