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Завтра, 15 мартобря, ничего хорошего не ожидается
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Завтра, 15 мартобря, ничего хорошего не ожидается 

ИА Север-Пресс 14 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале завтра, 15 марта, ожидается неблагоприятная погода.
По данным филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на территории округа прогнозируется ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снег. В отдельных районах слабая метель.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный скоростью 4-9 метров в секунду. В Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, при прояснении до 23. По юго-западу округа температура может достигать 30-35 градусов ниже нуля.
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