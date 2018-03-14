Завтра, 15 мартобря, ничего хорошего не ожидается

На Ямале завтра, 15 марта, ожидается неблагоприятная погода.

По данным филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на территории округа прогнозируется ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снег. В отдельных районах слабая метель.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный скоростью 4-9 метров в секунду. В Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах порывы до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, при прояснении до 23. По юго-западу округа температура может достигать 30-35 градусов ниже нуля.