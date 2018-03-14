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Лед на водоемах Москвы может вскрыться в конце марта
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Лед на водоемах Москвы может вскрыться в конце марта 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Ледяной покров на водных объектах Москвы может вскрыться позже, чем обычно, в последней декаде марта, сообщил в среду первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Владимир Сченснович.
«Было подтверждено (Гидрометцентром России — ред.), что весна в этом году будет запоздалой, поэтому таяние и вскрытие на водных объектах будет на неделю с лишним позже, чем обычно, к концу марта», — сказал Сченснович на пресс-конференции «О мерах по обеспечению безопасности людей в период вскрытия ледяного покрова водных объектов».
Он отметил, что серьезных подтоплений в Москве не ожидается, потому что снег выпал уже на замерзшую почву.
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