Лед на водоемах Москвы может вскрыться в конце марта

Ледяной покров на водных объектах Москвы может вскрыться позже, чем обычно, в последней декаде марта, сообщил в среду первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Владимир Сченснович.

«Было подтверждено (Гидрометцентром России — ред.), что весна в этом году будет запоздалой, поэтому таяние и вскрытие на водных объектах будет на неделю с лишним позже, чем обычно, к концу марта», — сказал Сченснович на пресс-конференции «О мерах по обеспечению безопасности людей в период вскрытия ледяного покрова водных объектов».

Он отметил, что серьезных подтоплений в Москве не ожидается, потому что снег выпал уже на замерзшую почву.