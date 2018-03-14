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Почти 23 млн туристов ожидается в Москве в 2018 г.
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Почти 23 млн туристов ожидается в Москве в 2018 г. 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
Почти 23 млн туристов ожидается в Москве в 2018 г., сообщил журналистам руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
«На протяжении последних лет мы фиксируем увеличение туристического потока. За 2017 г. количество гостей составило 21,6 млн, из них 4,8 млн иностранцев. Понятно, что интерес к Москве вызывает большое количество проводимых мероприятий. И развивающаяся городская инфраструктура и, конечно же, проведение такого крупного мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Прогноз турпотока на 2018 г. — 22,9 млн прибытий», — сказал Н. Гуляев.
По его словам, обслуживать туристов в столице готовы почти 1,5 тыс. гидов-переводчиков, разговаривающих на 24 языках.
Агентство «Москва»: последние новости
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