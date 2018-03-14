Почти 23 млн туристов ожидается в Москве в 2018 г.

Почти 23 млн туристов ожидается в Москве в 2018 г., сообщил журналистам руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«На протяжении последних лет мы фиксируем увеличение туристического потока. За 2017 г. количество гостей составило 21,6 млн, из них 4,8 млн иностранцев. Понятно, что интерес к Москве вызывает большое количество проводимых мероприятий. И развивающаяся городская инфраструктура и, конечно же, проведение такого крупного мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Прогноз турпотока на 2018 г. — 22,9 млн прибытий», — сказал Н. Гуляев.

По его словам, обслуживать туристов в столице готовы почти 1,5 тыс. гидов-переводчиков, разговаривающих на 24 языках.