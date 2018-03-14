Московские холода расстроили манула

Манулу не нравятся сугробы. Манул недоволен. 🐈💔❄️#zoo #nature #fun #animals #cats

Vd: Н. Май pic.twitter.com/C2FgzCcjgf— Московский Зоопарк (@moscowzoo) 14 марта 2018 г. На странице московского зоопарка в Twitter появилось видео с участием манула. Животное, по мнению сотрудников зоосада, недовольно занянувшимися в городе холодами. «Манулу не нравятся сугробы. Манул недоволен», — говорится в публикации.

Дикий кот машет хвостом, хищно облизывается, а затем начинает умываться.

Первые манулы появились в Московском зоопарке в 1949 году, а с 1987 года изображение этой дикой кошки стало эмблемой столичного зоосада.

С 1975 года Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного размножения манулов, с тех пор на свет здесь появилось более 140 детенышей. Манулы из Москвы живут во многих зоопарках Америки и Европы.

Манула практически невозможно приручить, не становятся ручными даже рожденные в неволе котята.