На следующей неделе в Москву придет оттепель

Синоптики обещают потепление в Москве в начале следующей недели. Во вторник, 20 марта, воздух может прогреться до +3 градусов, сообщает Гидрометцентре России

Температура начнет повышаться уже в понедельник, 19 марта. В ночные часы будет -14… -19 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.

В ночь на вторник температура понизится до -10 градусов, а днем столбики термометров уже перевалят за нулевую отметку. Местами возможен небольшой снег.

На выходных в столицу придут февральские морозы. Ночью ожидается до -20 градусов и осадки. В воскресенье выглянет солнце.