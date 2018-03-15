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На следующей неделе в Москву придет оттепель
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На следующей неделе в Москву придет оттепель 

Москва24 15 марта 2018
Фото: Москва24
Синоптики обещают потепление в Москве в начале следующей недели. Во вторник, 20 марта, воздух может прогреться до +3 градусов, сообщает Гидрометцентре России.
Температура начнет повышаться уже в понедельник, 19 марта. В ночные часы будет -14… -19 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.
В ночь на вторник температура понизится до -10 градусов, а днем столбики термометров уже перевалят за нулевую отметку. Местами возможен небольшой снег.
На выходных в столицу придут февральские морозы. Ночью ожидается до -20 градусов и осадки. В воскресенье выглянет солнце.
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