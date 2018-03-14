Жильцы дома Немцова разрешили его увековечить 

Жильцы дома №3 на Малой Ордынке, где жил политик Борис Немцов, разрешили установить памятную табличку в его честь. Об этом сообщила кандидат в президенты России Ксения Собчак в своем Facebook.
«Сегодня удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова. Мы получили разрешение мэрии и, наконец, собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто», — написала она.
Памятную доску откроют 16 марта в 17.00.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия поддержала установку памятной доски Немцову. Он отметил, что мемориал установят за общественные деньги и при условии согласия жителей дома.
Борис Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте гибели политика почти сразу же был организован стихийный мемориал. 14 июля Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме отказалась дать разрешение на установку мемориала на месте убийства политика.
7 сентября 2017 года оппозиционер Владимир Рыжков с активистами повесили самодельную памятную табличку Борису Немцову на доме, где жил политик. Однако через несколько дней доску сняли активисты движения SERB, а в администрации района Замоскворечье заявили, что он был установлен незаконно. В октябре табличку снова повесили на стену дома и снова сорвали.