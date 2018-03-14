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Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде
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Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с прогнозируемыми в ближайшие часы мокрым снегом, дождем и гололедом в Москве и Московской области.
"По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайшие 1-3 часа 14 марта с сохранением в начале ночи с 14 на 15 марта в Москве и Московской области местами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), гололед, ветер порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что при непогоде возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, ухудшение видимости, создание пробок и аварийных ситуаций на дорогах. В ведомстве также посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств.
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