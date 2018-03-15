Фестиваль «МосЕда» состоится в Рязанском

В субботу и воскресенье, 17 и 18 марта, в Рязанском районе откроются площадки фестиваль «МосЕда». Их будет шесть.

— Полюбившиеся вкусы им предложат отметить в специальных буклетах для голосования: их будут выдавать на площадках. После окончания фестиваля голоса будут подсчитаны, а результат возьмут за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки, — пояснил Немерюк.

В субботу, 17 марта, площадки будут открыты с 17.00 до 20.00, а в воскресенье, 18 марта, с 8.00 до 20.00. Площадки Фестиваля откроются в каждом районе столицы. (ск)