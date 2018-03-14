В Черемушках проведут песенный праздник

«Всех нас ждет уникальный творческий вечер с участием четырех, возможно, самых ярких и разноплановых представительниц жанра бардовской песни России: Надежды Сосновской (Москва), Эльмиры Галеевой (Казань), Елены Фроловой (Москва) и Ольги Чикиной (Рязань). Не пропустите этот неповторимый вечер — это небывалое событие», — отмечают организаторы. Участники клуба авторской песни «Меридиан М» во главе с его руководителем Владимиром Капгером проведут сегодня песенный праздник весны «Роза Ветров». Начало мероприятия назначено на 19:00

Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.